Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ve Donald Trump'tan Beyaz Saray'da İlk Zirve: Venezuela ve Uyuşturucuyla Mücadelede İş Birliği Mesajları

(ANKARA) - Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve ABD Başkanı Donald Trump, aylar süren diplomatik gerginliğin ardından "ilişkileri onarmak amacıyla" Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede Venezuela ekonomisinin yeniden canlandırılması, temiz enerji ve uyuşturucuyla mücadele gibi kritik başlıkların ele alındığı belirtildi.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro zirvesi yapıldı.

Oval Ofis'teki zirvede Cumhurbaşkanı Petro'ya Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio, Savunma Bakanı Pedro Sanchez ve Büyükelçi Daniel García Pena eşlik etti. Başkan Trump'ın heyetinde ise Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth yer aldı.

Görüşmenin ardından Kolombiya Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Petro, toplantıyı "pozitif" olarak nitelendirdi ve iki lider arasındaki ideolojik farklılıklara rağmen ortak zemin bulunduğunu vurguladı. Petro, "Birbirimizden çok farklı olabiliriz ama bizi birleştiren şey özgürlüktür" ifadelerini kullandı.

"Bu bir yaptırım yolu değil özgürlük yoludur"

Görüşmenin önemli başlıklarından biri Venezuela oldu. Petro, Trump'ın mevcut yaptırımlara bakış açısına dair önemli detaylar paylaştı. Trump'ın yaptırımları "ekonomi karşıtı ve mantıksız" olarak tanımladığını aktaran Petro, "Trump bunu bizzat kendisi söyledi. Bu bir yaptırım yolu değil, özgürlük yoludur... Gerçek çözümler özgürlük temelinde inşa edilir" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede "üçlü ittifak" önerisi

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda Petro, Trump'a Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile yaşanan ticari gerilimin çözümü için "uzlaşı" çağrısında bulunduğunu açıkladı. Petro, büyük uyuşturucu baronlarını yakalamak adına ABD ve Ekvador ile "üçlü ittifak" kurulmasını ve istihbarat iş birliğinin genişletilmesini önerdiğini belirtti.

Mevcut yöntemleri de eleştiren Petro, "Köylülerin peşine düşmek etkili bir mücadele yöntemi değil" dedi. Birleşmiş Milletler'in uyuşturucu verilerini "on yılı aşkın süredir korkunç" olarak niteleyen Kolombiyalı lider, "verilerin bağımsız bilimsel kurullarca doğrulanması konusunda ABD ile mutabık kaldıklarını" kaydetti.

"Trump bana senden hoşlandım dedi"

Gustavo Petro, Trump'ın kendisine "Senden hoşlandım" dediğini aktardı. Görüşme sonunda Trump, Petro ile çekilen bir fotoğrafını, "Gustavo: Büyük bir onur. Kolombiya'yı seviyorum" notuyla imzalayarak paylaştı.

Petro, yerel basına verdiği demeçte, "Savaşlar bir manşetle, bir söylentiyle ya da bir tweet ile yaratılabilir. Kolombiya bunu yaşadı. Bu yüzden yüz yüze, birbirini aşağılamadan konuşmak en iyisidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesindeki (OFAC) şahsi durumunun görüşmede gündeme gelmediğini, Gazze gibi konularda görüş ayrılıklarının sürdüğünü ancak görüşmede herhangi bir "aşağılama" yaşanmadığını belirterek, "Somut sorunları ve bunları çözmek için ortak yolları konuştuk" dedi.