Petro: Trump’ın Venezuela Baskıları Petrol Erişimi İçin

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela üzerindeki baskılarının uyuşturucu ticaretiyle değil, ülkenin büyük petrol rezervlerine erişimle ilgili olduğunu savundu. Petro, Trump'ın Venezuela'nın demokratikleşmesiyle ilgilenmediğini belirterek, ABD'nin askeri gücünü kullanma talimatını eleştirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela üzerindeki baskılarının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleden çok ülkenin petrolüne erişmekle ilgili olduğunu ileri sürdü.

CNN'e konuşan Petro, Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olarak kabul edildiğine dikkati çekerek Trump yönetiminin bu ülke üzerindeki baskılarının özünde petrol meselesinin yer aldığını ileri sürdü.

Trump'ın Venezuela'nın demokratikleşmesini veya uyuşturucu kaçakçılığını düşünmediğini belirten Petro, ülkenin önemli bir uyuşturucu üreticisi olarak görülmediğini ve küresel uyuşturucu ticaretinin sadece nispeten küçük bir kısmının buradan geçtiğini ifade etti.

Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "sorununun demokrasi eksikliği" olduğunu ancak Kolombiya'nın yürüttüğü hiçbir soruşturmada onun uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı olduğunun görülmediğini söyledi.

Kendi hükümeti döneminde uyuşturucu ticaretiyle mücadelede gösterilen çabaya da değinen Petro, tarihteki diğer hükümetlere kıyasla kendi döneminde daha fazla kokain ele geçirildiğini, mahsul artışının ele geçirilen miktarın çok altında kalmasını sağladığını savundu.

Petro, "Trump'ın bunu neden kabul etmediği" yönündeki soruya da "bunun gururdan kaynaklandığı", geçmişte M-19 örgütü üyesi olduğu için ABD Başkanı Trump'ın kendisini "eşkiya ve terörist" olarak gördüğü yanıtını verdi.

Gustavo Petro, Kolombiya'daki yetkililerin Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile bağlantıları olduğu yönündeki iddiaları ise reddetti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
