Petro'dan ABD'ye Tepki: 27 Latin Amerikalı Öldürüldü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela açıklarında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesindeki saldırılarda 27 Latin Amerikalının öldürüldüğünü belirterek, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu'nun kararlarını ihlal ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Petro, "27 Latin Amerikalının öldürülmesi, bunlardan son 6'sı, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun Kolombiya tarafından sunulan ve tüm uyuşturucu politikalarının insan haklarına saygı ilkesine bağlı olmasını öngören kararı onaylamasının ardından gerçekleşti. ABD, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun bu kararını ihlal ediyor. Bu durum, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kurulu'na taşınmalıdır. " ifadelerini kullandı.

ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye saldırı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirten Trump, teknedeki 6 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, ABD askerlerinin ise zarar görmediğini kaydetmişti.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.