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Petro, Çocuklara Yönelik Şiddetin Sonlandırılması İçin Uluslararası Toplumdan Destek İstedi

Petro, Çocuklara Yönelik Şiddetin Sonlandırılması İçin Uluslararası Toplumdan Destek İstedi
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi için uluslararası topluma daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu. Bogota'da düzenlenen konferansta, iklim krizi ve savaşların çocuklar üzerindeki etkileri vurgulandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, çocuklara yönelik şiddetin sonlandırılması için uluslararası toplumdan daha fazla çaba harcamasını istedi.

Başkent Bogota'da düzenlenen "Çocuğa Yönelik Şiddetin Sonlandırılması Birinci Küresel Bakanlar Konferansı"nda bir konuşma yapan Petro, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Petro, çocuklara ve gençlere yönelik şiddetin yalnızca istismar, dayak ve cinayetle sınırlı olmadığını, aynı zamanda iklim krizinin de bu şiddetin bir başka türünü oluşturduğunu vurguladı.

Savaşların çocuklar üzerindeki "yıkıcı" ve "trajik" etkilerine dikkati çeken Petro, "Bugün Kolombiya'da kaç çocuk silahlanmış durumda, Sudan'da ve Lübnan'da çocuklar birbirlerini öldürüyor. Gazze'de ise binlerce insan, bombalarla hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Petro ayrıca, iklim krizinin günümüzde çocukları ciddi şekilde etkilediğini ve küresel liderlerin bu soruna yeterince ehemmiyet göstermediklerini söyledi.

"Yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz"

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ise konuşmasında, çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hükümetler ve vatandaşlar olarak çocuklara ve gençlere yönelik tüm uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün katıldı.

Konferansta, "Çocuğa yönelik şiddet, zorbalık, dijital şiddet, bedensel ceza ve çocuk işçilerin istismarı" gibi konular tartışıldı.

Konferans, başta Kolombiya hükümeti olmak üzere İsveç hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği (SRSG) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde düzenlendi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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