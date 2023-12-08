Petkim Ortaokulu Müdürü Borsada Battı İddiasıyla Ölü Bulundu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, deniz kıyısında cesedi bulunan Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl'ün yakınları tarafından verilen ilk ifadelerinde borsada 2,5 milyon TL batırdığı iddia edildi. Polis, Akgöl'ün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
BORSADA BATTIĞI İDDİASI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, deniz kıyısında cesedi bulunan Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl'ün (44), yakınları tarafından verilen ilk ifadelerinde borsada 2,5 milyon TL batırdığı iddia edildi. Polis, Akgöl'ün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.