'Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikali 23 Nisan'da sahnelenecek

Bu yıl 50. yaşını kutlayan Akbank Çocuk Tiyatrosunun, "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Zorlu PSM'de çocuklarla buluşacak.

Zorlu PSM ve Akbank Sanat ortak prodüksiyonunda sahneye konulan eser yıl boyunca sergilenmeye devam edecek.

Müzikalin 23-24 Nisan'daki gösterimlerinin biletleri yoğun ilgi nedeniyle tükendi. Çocukların beğenisine sunulacak eser, 8, 15, 21, 22 Mayıs ile 4, 5, 12, 18 ve 19 Haziran'da yeniden sahnelenecek.

Peter Pan ve Varolmayan Ülke'nin konusu kısaca şöyle:

"Masalların büyümeyen çocuğu Peter Pan, bir akşam koruyucu peri Tinkerbell ile her akşam kardeşlerine masallar anlatıp yataklarına yatıran Wendy'i ziyaret eder. Kahramanlar, peri tozunun da yardımıyla Varolmayan Ülke adındaki adaya yolculuğa çıkar. Adada korsanlar ve deniz kızlarıyla yaşadıkları maceralar, çocukların yaşamını değiştirir."

Mehmet Ergen'in yönettiği ve sözlerini kaleme aldığı müzikal, İskoç romancı ve tiyatro yazarı James Matthew Barrie'nin kaleme aldığı unutulmaz eser "Peter & Wendy"den uyarlandı.

Eserde, Yağız Can Konyalı, Elif Gülalp, Sami Levi, Su Sonia Herring, Abdullah Cersel, Alisa Simcha, Arek Kazancıyan, Anıl Altınöz, Ayhan Karaağaç, Ayşe Köksal, Birce Leyla Akbulut, Can Gökdoğan, Ezgi İrem Mutlu, Evrim Akyay, Gülçin Alpaşar, Gürdeniz Bursalı, Huri Murphy, Memo Sağlam, Mert Aksu, Mert Aydın, Özkan Özipek, Ralf Bilmen, Sultan Ahmet Çakır, Tuğrul Ali Şenocak, Tuğrul Savaşçı, Ufuk Tevge ve Yağmur Topçu oynayacak.