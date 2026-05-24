Pes: CHP Genel Merkezi'ne Yönelik Son Polis Müdahalesi Son Derece Endişe Vericidir

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından CHP Genel Merkezi, polisin biber gazlı müdahalesiyle tahliye edildi. Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES), sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla yaşananları tepki göstererek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını bildirdi.

PES paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Merkezi'ne yönelik son polis müdahalesi son derece endişe vericidir. Demokratik muhalefeti sindirme yönündeki bu yeni girişim kabul edilemez ve Türkiye'deki hukukun üstünlüğünü daha da baltalar. CHP Lideri Özgür Özel'in ve Türkiye'de özgürlük, adalet ve demokrasiyi savunan tüm güçlerin yanındayız."

Kaynak: ANKA