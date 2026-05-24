Haberler

Pes: CHP Genel Merkezi'ne Yönelik Son Polis Müdahalesi Son Derece Endişe Vericidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES), CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesini kınayarak, CHP Lideri Özgür Özel'in yanında olduklarını açıkladı.

(ANKARA)- Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES), "CHP Genel Merkezi'ne yönelik son polis müdahalesi son derece endişe vericidir. Demokratik muhalefeti sindirme yönündeki bu yeni girişim kabul edilemez ve Türkiye'deki hukukun üstünlüğünü daha da baltalar. CHP Lideri Özgür Özel'in yanındayız" açıklamasını yaptı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından CHP Genel Merkezi, polisin biber gazlı müdahalesiyle tahliye edildi. Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES), sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla yaşananları tepki göstererek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını bildirdi.

PES paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Merkezi'ne yönelik son polis müdahalesi son derece endişe vericidir. Demokratik muhalefeti sindirme yönündeki bu yeni girişim kabul edilemez ve Türkiye'deki hukukun üstünlüğünü daha da baltalar. CHP Lideri Özgür Özel'in  ve Türkiye'de özgürlük, adalet ve demokrasiyi savunan tüm güçlerin yanındayız."

Kaynak: ANKA
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti

Beklenen açıklamayı yaptı!
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil

"Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil"
CHP'deki savaş dijital ortama da taşındı: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'deki savaş dijital ortama taşındı: Takibi de bıraktı

İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

2. Lig ekibi, dünya devini yenip kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi

CHP'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek başvuru
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı