Son dakika haber! Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada
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Edinilen son dakika haberine göre Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada Güpegündüz direksiyon kilidini kırdıkları motosikleti çaldılarŞANLIURFA Şanlıurfa'da bir lokanta önünde, kasiyere ait motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada
Güpegündüz direksiyon kilidini kırdıkları motosikleti çaldılar
ŞANLIURFA Şanlıurfa'da bir lokanta önünde, kasiyere ait motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Lokantada kasiyer olarak çalışan Doğan Arslan, sabah saatlerinde motosikletini bahçeye park etti. Bir süre sonra motosikletin yanına gelen iki hırsız, direksiyon kilidini kırarak çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı lokantaya ait güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kamera görüntülerinden hırsızların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.
Lokantada işçi olarak çalışan Doğan Arslan, motosikletinin emniyet ekipleri tarafından bulunarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.