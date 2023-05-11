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PERVİN BULDAN YEŞİL SOL BU ÜLKEDE BARIŞIN, KARDEŞLİĞİN, HUZURUN VE REFAHIN TEMİNATIDIR

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Mersin'deki mitingin ardından Adana'daki Yeşil Sol Parti mitingine katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Mersin'deki mitingin ardından Adana'daki Yeşil Sol Parti mitingine katıldı. Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Başak Demirtaş, eşinin Adanalılara selam gönderdiğini söyledi.

'ADANA'DAN BU DÖNEM ÇOK ÜMİTLİYİZ'

Ardından söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Bu görkemli karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçime 3 gün kaldı, değişecek, değiştireceğiz. Birinci turda göndereceğiz onları. Bu iş birinci turda bitecek, ikinci tura asla kalmayacak. Biz Adana'dan bu dönem çok ümitliyiz. Adana'dan en az 4 milletvekili ile Yeşil Sol'u Meclis'e götüreceğiz. Mersin ve Adana'dan yüksek bir temsiliyetin Meclis'e gitmesini istiyoruz dedi. (DHA)

Adana Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Başak Demirtaş Pervin Buldan Adana Güncel Haberler

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