Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan'ı Ziyaret İçin İmralı Adası'na Gitti

Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan'ı Ziyaret İçin İmralı Adası'na Gitti
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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na hareket etti. Ziyaretin gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile avukat Özgür Erol, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na hareket etti.

Dem Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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