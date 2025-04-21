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Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan'la Görüştü

Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan'la Görüştü
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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin tamamlandığı açıklandı.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü.

Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gitti. DEM Parti'den yapılan açıklamada ziyaretin tamamlandığı bildirildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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