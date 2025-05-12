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Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Etti
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DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

Buldan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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