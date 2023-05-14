Pervin Buldan: 'Seçimi Zafere Dönüştürmek İçin Tek Bir Oyumuzun Bile Heba Olmamasını Sağlamalıyız. Oy Torbalarına Sahip Çıkalım'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Genç, kadın, emekçi demeden binler olarak büyük emekle çalıştığımız seçimi zafere dönüştürmek için tek bir oyumuzun bile heba olmamasını sağlamalıyız. Oylarımıza sahip çıkmak için kullandığımız oyu koruyalım, oy torbalarına sahip çıkalım” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Genç, kadın, emekçi demeden binler olarak büyük emekle çalıştığımız seçimi zafere dönüştürmek için tek bir oyumuzun bile heba olmamasını sağlamalıyız. Oylarımıza sahip çıkmak için kullandığımız oyu koruyalım, oy torbalarına sahip çıkalım" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Buldan'ın paylaşımı şöyle:

"Sevgili arkadaşlar, genç, kadın, emekçi demeden binler olarak büyük emekle çalıştığımız seçimi zafere dönüştürmek için tek bir oyumuzun bile heba olmamasını sağlamalıyız. Oylarımıza sahip çıkmak için kullandığımız oyu koruyalım, oy torbalarına sahip çıkalım."