Pervin Buldan: "Savunmamızı Alanlarda Halkımızla Birlikte Milyonlarla Yapmaya Başlıyoruz. AKP'nin Hileleri Varsa Bizim de Hamlelerimiz Var"

Yeşil Sol Parti, kadın milletvekili adaylarını tanıttı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bugün 11 Nisan, HDP'nin kapatılma davası için bugün sözlü savunma yapmamızı bekleyenler bilsin ki biz sözlü savunmamızı bütün kadın arkadaşlarımızla birlikte bu salonda yapıyoruz. Savunmamızı alanlarda, meydanlarda halkımızla birlikte milyonlarla yapmaya başlıyoruz. AKP’nin hileleri varsa bizim de hamlelerimiz var. Tabanımızı asla seçeneksiz bırakmadık. Kadınların gücüyle, emeğiyle, ittifakıyla, Emek ve Özgürlük İttifakı ile bir kez daha buradayız" dedi.

Yeşil Sol Parti, kadın milletvekili adaylarını tanıttı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugün 11 Nisan HDP kapatma davası için bugün sözlü savunma yapmamızı bekleyenler bilsin ki biz sözlü savunmamızı bütün kadın arkadaşlarımızla birlikte bu salonda yapıyoruz. Savunmamızı alanlarda, meydanlarda halkımızla birlikte milyonlarla yapmaya başlıyoruz. AKP'nin hileleri varsa bizim de hamlelerimiz var. Tabanımızı asla seçeneksiz bırakmadık. Kadınların gücüyle, emeğiyle, ittifakıyla, Emek ve Özgürlük İttifakı ile bir kez daha buradayız" dedi.

Yeşil Sol Parti, bugün İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda kadın vekil adayları için tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ve HDP'nin 27. dönem kadın milletvekilleri katıldı. Toplantıda konuşan Buldan, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki bütün arkadaşlarım parlamentoya giremiyor olsa bile bizlerle yol yürüyecekler. Bu bayrağı yere bırakmayacaklar. Depremde yaşamını yitiren bütün kadınlara Allah'tan rahmet dileklerimi ve başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Bu mücadele sizin de mücadelenizdir. Bu ülkeyi yönetenler, 21 yıldır kadınlara katliamı ve kadın düşmanlığını reva gördüler. Kadının alın terini görmeyen, kadını eve kapatmaya çalışan, giydiği kıyafete karışan AKP-MHP iktidarına karşı alanları terk etmeyeceğiz. Ne giyeceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza kendimiz karar veririz. Bizler özgür iradeleriyle ayakta duran, kendi kararlarını kendisi veren, onurlu bir mücadele yürüten kadınlarız. 14 Mayıs tarihine hazırlık yapan büyük bir kadın partisiyiz aslında. Göreceksiniz ki Yeşil Sol Parti, en büyük kadın temsiliyetiyle parlamentodaki yerini alacak. En büyük kadın milletvekili sayısı Yeşil Sol Parti'de olacak. HDP'deydi şimdi de Yeşil Sol Parti'de olacak. Bugün 11 Nisan, HDP'nin kapatılma davası için bugün sözlü savunma yapmamızı bekleyenler şunu bilsin ki biz sözlü savunmamızı bütün kadın arkadaşlarımızla birlikte bu salonda yapıyoruz. Sözlü savunmamızı alanlarda, meydanlarda halkımızla birlikte milyonlarla yapmaya başlıyoruz. AKP'nin hileleri varsa bizim de hamlelerimiz var. Tabanımızı asla seçeneksiz bırakmadık. Kadınların gücüyle, emeğiyle, ittifakıyla, Emek ve Özgürlük İttifakı ile bir kez daha buradayız. Yolunuz açık olsun."

"DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN KADINLARA, TEK ADAM REJİMİNE HELALLİK VERMEYEN KADINLARA SÖZÜMÜZ VAR"

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Uzun bir kadın mücadelesinden birbirimize aşinayız. İyi ki bir aradayız. Önemli bir süreci birlikte karşılıyoruz. Bu süreç bize çok güçlü miras bırakılmış. Bu mücadeleyi yürüteceğimizin, büyüteceğimizin sözünü tüm kadınlara vermek isteriz. Tüm farklılıklarımızla bir aradayız. Türk'üz, Kürt'üz, Aleviyiz, mülteciyiz. Ayrılmayan tam tersine daha da büyüyen en iyi mücadeleyi yürüten biz kadınlarız. Türkiye'nin demokratik geleceği için en güçlü biziz, kadın mücadelesi. Depremde hayatını kaybeden kadınlara, tek adam rejimine helallik vermeyen kadınlara sözümüz var. Hesabını hep birlikte soracağız. Ev içi emeği görülmeyen, yoksulluğa mahkum edilen bütün kadınlar için buradayız. Eşdeğer işe eşit ücret için buradayız. Kayyım rejimine karşı bir aradayız. Tek adam rejimini değiştirmek için geliyoruz. Onurlu bir barışın inşası için Yeşil Sol Parti olarak buradayız. Kazanımlarımızı büyütmeye ve etkin kılmaya geliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koymak, tek adam rejimine son vermek için buradayız" dedi.

Buldan ve Uçar'ın konuşmalarının ardından 81 ilin kadın milletvekili adayları tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.