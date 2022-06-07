Pervin Buldan: İstanbul Sözleşmesi, Bir Erkeğin Attığı Bir İmza ile Feshedilecek Bir Sözleşme Değildir - Haberler

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için açılan ikinci davanın duruşmasının yapıldığı Danıştay'ın önünde, " İstanbul Sözleşmesi, bir erkeğin iki dudağı arasından çıkacak bir sözle, attığı bir imza ile asla feshedilecek ve yok sayılacak bir sözleşme değildir" dedi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için açılan ikinci davanın duruşması Danıştay'da bugün yapılıyor. Duruşmayı, davacılar arasında yer alan HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan da izliyor. Pervin Buldan, duruşma öncesi Danıştay önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kadınların uzun yıllar verdiği mücadele sonucu emekleriyle, bedenleriyle, sözleriyle ve ödemiş oldukları bedellerle kazandıkları bir hak olan İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı bir erkek tarafından feshedilmesini asla kabul etmediğimizi her yerde ifade ettik, bugün burada bir kez daha söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi, bir erkeğin iki dudağı arasından çıkacak bir sözle, attığı bir imza ile asla feshedilecek ve yok sayılacak bir sözleşme değildir. Bugün Türkiye'de binlerce kadın erkek şiddetine maruz kalırken, binlerce kadın canını verirken, katledilirken, yaşamını yitirirken böylesi önemli bir sözleşmenin bir gece yarısı feshedilmesini asla kabul etmeyeceğiz ve İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya her yerde devam edeceğiz.

"BU KARARIN BUGÜN DANIŞTAY'DAN OLUMLU BİR ŞEKİLDE ÇIKMASI, SADECE BİZİM DEĞİL BU ÜLKEDE YAŞAYAN MİLYONLARCA KADININ TALEBİDİR"

Biz, HDP olarak Danıştay'a bir başvuruda bulunduk, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini kabul etmeyeceğimize dair. Bu kararın bugün Danıştay'dan olumlu bir şekilde çıkması, sadece bizim değil bu ülkede yaşayan milyonlarca kadının talebidir ve biz milyonlarca kadını temsilen bu duruşmayı izlemek üzere buradayız. Bu hukuksuzluğu asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Burada gözü yaşlı anneler var, kızlarını erkek şiddetiyle kaybeden annelerimiz var ama bu ülkede yaşayan milyonlarca annenin aynı durumu düşmemesi için hep birlikte bu sürecin takibi olacağız. Milyonlarca kadının bu sürecin takipçisi olması için elimizden geleni yapacağız ve asla bunun mücadelesini bırakmayacağız. İstanbul Sözleşmesi hepimizin kırmızı çizgisidir. Biz, bu kırmızı çizgimizden asla vazgeçmeyeceğiz, asla taviz vermeyeceğiz."

ANKA / Güncel