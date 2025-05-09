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Pervin Buldan'dan PKK'nın Fesih Kongresi Üzerine Tarihi Açıklamalar

Pervin Buldan'dan PKK'nın Fesih Kongresi Üzerine Tarihi Açıklamalar
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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nın fesih kongresi kararlarının barış sürecine katkı sağlayacağını ve annelerin acılarının sona ereceğini düşündüğünü açıkladı. Türkiye'de huzur için çaba sarf edenlere teşekkür etti.

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın fesih kongresi açıklamasına ilişkin, "Hepimizin beklediği, özlem duyduğu süreci yakaladık. Alınan kararların çok kısa bir süre sonra açıklanacağını düşünüyorum. Türkiye'de canını yitiren bütün insanlarımızın annelerine hayırlı olsun. Bundan sonra çocuklarımız ölmesin barış ve huzur içeresinde yaşasınlar" dedi.

Buldan, terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından süreçle ilgili TV100'e bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Buldan, şunları aktardı:

"Öncelikle Sırrı Süreyya Önder'i anarak başlayayım. Keşke bu günü görseydi. Keşke açıklamaya tanıklık etseydi. Büyük emeği ve çabası var. Barış uğruna feda edilen bir yürekten bahsediyoruz. Sevgili Sırrı Süreyya Önder yerinde rahat uyusun. Mutlaka hissedecek ve anlayacak bugün Türkiye'de vermiş olduğu çabanın ve mücadelenin nihayete erdiği bir dönemi yaşıyoruz.

Ben Türkiye açısından tarihi bir dönemin kapısının bir kez daha aralandığını ifade etmek istiyorum. Geçmişte bu uğurda ödenen bedeller belki çok fazla nihayete ermedi ama bugün itibariyle en azından birkaç aylık süreç içerisinde bütün emeğin ve çabaların emeğini aldık diyebiliriz. Huzurlu bir Türkiye, demokratik bir Türkiye herkesin özlemiydi. Bugün belki bunun yolları ve kapısı aralandı. Artık annelerimizin ağlamadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin toprağın altına girmediği, canını feda etmediği bir geleceği yaratmak adına barış bu topraklara çok yakışacak.

Bu konuda çaba sarf eden, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimizin beklediği, özlem duyduğu süreci yakaladık. Şimdi bu taşları örme, barışa destek verme zamanı. Muhtemelen kısa bir süreç içerinde açıklanır. Kongreyi bile toplamak 3 gün sürüyor. Kolay bir iş değil. Bu kongre toplama kararı sonrasında alınan kararların çok kısa bir süre sonra açıklanacağını düşünüyorum. Elimizi bir kez daha taşın altına koyarak güç vermemiz gerekiyor. Türkiye'de canını yitiren bütün insanlarımızın annelerine hayırlı olsun. Bundan sonra çocuklarımız ölmesin barış ve huzur içeresinde yaşasınlar."

Kaynak: ANKA / Güncel
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