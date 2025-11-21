Haberler

Pervin Buldan'dan, Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'a Teşekkür: Demokratik Türkiye'nin İnşasına Daha Emin Adımlarla Yürüyeceğiz

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, "Komisyonun çalışmalarında ve aldığı kararda büyük rol oynayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ezberleri bozan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, komisyon çalışmalarındaki yapıcı rolüyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a, karara katkı sunan siyasi parti genel başkanlarına ve komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme kararı alması tarihi önem ve kıymettedir. Bu kararla birlikte Kürt sorununun çözümüne ve demokratik Türkiye'nin inşasına daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

Komisyonun çalışmalarında ve aldığı kararda büyük rol oynayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ezberleri bozan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, komisyon çalışmalarındaki yapıcı rolüyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, karara katkı sunan siyasi parti genel başkanlarına ve komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür ediyorum."

