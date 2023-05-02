PERVİN BULDAN BÜTÜN ARKADAŞLARIM O CEZAEVLERİNDEN ÇIKACAKLAR

HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs'ta seçimlerde elde edecekleri başarı sonrasında cezaevindeki HDP'lilerin dışarı çıkarılacağını ifade ederek, 'Yatıyor, kalkıyor 'Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İzmit'te Yeşil Sol Parti tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Pervin Buldan'a, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve partililer eşlik etti. Kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Pervin Buldan, Parlamento seçimleri çok önemli. Biz Türkiye genelinde 100 milletvekili hedefledik. Bu 100 milletvekili sizlerin temsilcisi olarak parlamentoya girecek ve bir anahtar rol üstlenecek. Şimdiye kadar HDP milletvekilleri bütün sorunlarla ilgili parlamentoda Türkiye halklarının sesi oldu. Kadının da Alevinin de, Ermeni'nin de Süryani'nin de bütün kesimlerin sesi oldu, sözü oldu. Ama şimdi 100 milletvekiliyle anahtar bir parti olma hedefiyle parlamentoya gidiyoruz. Seçimlerde Yeşil Sol ile çok sayıda milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de faşizmi geriletmek için oy kullanacağız. Önemli bir tercih yapacağız. ya aydınlığı seçeceğiz, ya karanlığı. ya demokrasiyi seçeceğiz ya faşizmi. ya savaş politikalarından yana oy kullanacağız ya da barış politikalarından yana. Ama ben inanıyorum ki halkımız artık barışa da demokrasiye de, adalete, huzura, güvene olan ihtiyacından dolayı elbette ki aydınlığı seçecek, demokrasiyi seçecek? dedi.

'BÜTÜN ARKADAŞLARIM O CEZAEVİNDEN ÇIKACAKLAR'

Konuşmasının devamında tutuklu siyasilere de değinen Buldan şunları söyledi: Şimdi birkaç gündür bir şeye daha takmış. Neye takmış Selo'ya takmış. Yatıyor, kalkıyor 'Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın. Sen tarihe özellikle bu ülkeyi bu hale getiren tek adam olarak geçeceksin. Ama biz tarih yazacağız. Biz mücadelemizle, direnişimizle, halklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin gücüyle bir kez daha tarih yazacağız.? (DHA)