Siirt'te kar nedeniyle 4 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi, kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İlçede dün akşam etkisini artıran kar nedeniyle Geçittepe ve Çemikare bölgesinde 4 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel