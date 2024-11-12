Pervari'de Baygın Sürücü Hükümet Konağına Çarptı
Siirt'in Pervari ilçesinde, direksiyon başında baygınlık geçiren bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç hükümet konağının merdivenlerine çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SİİRT'in Pervari ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği hafif ticari araç, hükümet konağı binasının merdivenlerine çarptı.
Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesi Aydın Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Ayhan N., hafif ticari aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlanıp baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde bulunan hükümet konağının merdivenlerine çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayhan N., ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,