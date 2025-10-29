(İSTANBUL) - Evinde Tiyatro ve Orangefox ortak yapımı "Peruka Kasabası" çocuk müzikali prömiyer yaptı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi İnce Memed Salonu'nda seyircisiyle buluşan oyun yoğun ilgi gördü.

"Bir Çocuk Yetişir Dünya Değişir" mottosuyla yola çıkan Peruka Kasabası, 7'den 77'ye tüm seyircilerin keyifle izleyebileceği bir çocuk müzikali olarak dikkati çekiyor. Dans, müzik, tiyatro ve görsel şovların bir araya geldiği büyük prodüksiyon; çocuklara sunduğu eğlenceli zaman geçirme olanağının yanı sıra onlara düşünme, sorgulama ve hayal etme alanları açan sahici bir tiyatro deneyimi vadediyor.

Yetişkinlerden de tam not

Çocuk seyircinin 70 dakika boyunca büyük bir ilgi ile takip ettiği Peruka Kasabası, yetişkinlerden de tam not aldı. Kostüm, dekor, peruk, dans, şarkılar ve konusu ile büyük beğeni toplayan müzikalin prömiyeri sonrasında oyuncularla fotoğraf çekmek için sıra oluştu.

Klinik uzmanları ve pedagoglar da öneriyor

Senaryosunun yazım aşamasında dramaturglardan ve pedagoglardan onay alınarak hazırlanan Peruka Kasabası, sahneleme aşamasına ulaştığında Gülümser Akademi'nin klinik uzmanları tarafından da denetlendi ve onaylandı.

Alanında uzman kadro

Peruka Kasabası, çocuk tiyatrosunu "basite indirgeme" anlayışına karşı bir duruşla kaleme alındı. Metni, tiyatro yazarlığı alanında uzun yıllardır üretim yapan Emrah Aktürk yazdı. Yönetmen koltuğuna ise çocuk tiyatrosu alanında uzman bir isim olan Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Gonca Eryiğit oturdu.

Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Eren Uğurhan, koreografisini Yeşim Alıç, bestesini ise Fırat Akarcalı yaptı. Oyuncu kadrosunda ise Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Sibel Günday Karpuzcu, Nalan Güreş Demirel Pınar Aydemir, Alperen Abdullah Türkekul, Berkay Şekerci gibi isimler yer alıyor.

Neden özel?

Peruka Kasabası, sahne tasarımında çizgi film estetiğinden ilham alıyor. Renkli peruklar, stilize dekorlar ve masalsı bir atmosferle sahneye taşınan oyun, yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de hitap edecek görsel bir deneyim yaratıyor. Çocuk seyirciyi "oyalayıp göndermeyi" değil, nitelikli ve dolu dolu bir zaman yaşatmayı hedefleyen yapım, pedagojik danışmanlık alanında da uzman ekibiyle öne çıkıyor.

Yapım ortaklığı

Prodüksiyon, Evinde Tiyatro ve Orangefox ortaklığında gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin ilk dijital tiyatrosu olarak kurulan Evinde Tiyatro, bu alanda öncü işlere imza atarken, sahne için üretim yapmaya devam etmiştir. Ödüllü yetişkin oyunlarına imza atan ekip, çocuk oyunlarıyla da tiyatro repertuvarını zenginleştirmiştir. Orangefox ise tiyatro ve sahne sanatları alanında prodüksiyon ve organizasyon deneyimiyle birçok festival ve büyük yapımın arkasında yer almıştır. 3600 Ajans hizmeti veren Orangefox, TV, dijital mecra, sosyal media alanında üretimler yapmakta, pek çok kurum ve kuruluşa hizmet vermektedir.

Oyunun konusu

Küçük bir kız çocuğu olan Asya, yazdığı öykünün kahramanını "kadın" seçtiği için öğretmeninin değiştirmesi talebiyle karşılaşır. Ancak Peruka Kasabası'na yaptığı fantastik yolculuk, ona kahramanlığın cinsiyetle sınırlanamayacağını gösterir. Çoban Asil ile birlikte çıkarları için her şeyi göze alan Bay Perukacı'ya karşı mücadele eden Asya, seyirciye "Kalbinde sevgi taşıyan herkes bir kahramandır" mesajını bırakır.

Oyun, gerek sahneleme anlayışı gerek profesyonel ve deneyimli ekibiyle çocuk müzikalleri alanında Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor. İzleyicisini masalsı bir yolculuğa çıkaran oyun, 9 ve 23 Kasım günlerinde saat 14.00'te Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda; 12 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te ise Arcadium Sahne'de olacak.