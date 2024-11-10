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Peru ve Çin Arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi Toplantısı

Peru ve Çin Arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi Toplantısı
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Peru ve Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde faydalı işbirliği için yıllık toplantı gerçekleştirdi. Katılımcılar yeni fırsatları ve gelecekteki gelişmeleri tartıştı.

LİMA, 10 Kasım (Xinhua) -- Peru ve Çin arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çerçevesinde Faydalı İşbirliği Yıllık Toplantısı yapıldı.

Katılımcılar cuma günü gerçekleşen toplantıda, inisiyatif çerçevesinde ikili işbirliği için yeni fırsatlar ve gelecekteki gelişmeler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün "Yüksek Nitelikli Kalkınmayı Ortaklaşa Teşvik Etmek ve Ortak Geleceğe Sahip Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek" başlıklı raporun yayımlanması da dahil olmak üzere bir dizi faydalı sonuç elde edildi.

Toplantıda ayrıca, Kuşak ve Yol Ekonomik Enformasyon Derneği'nin Latin Amerika İrtibat Bürosunun açılışı ile Kuşak ve Yol Projesi'nin İspanyolca resmi sitesi olan Kuşak ve Yol Portalı'nın İspanyolca versiyonunun lansmanı yapıldı.

Katılımcılar Çin ve Latin Amerika arasındaki inisiyatife ilişkin faydalı işbirliğine ilişkin fotoğraf sergisini de ziyaret etti.

Toplantı, Xinhua Haber Ajansı'nın Çin Ekonomik Bilgi Servisi, Peru'nun Andina Haber Ajansı ve Çin Güney Elektrik Şebekesi Şirketi tarafından düzenlendi.

Toplantıda Çin ve Peru'dan hükümet, iş dünyası, medya ve düşünce kuruluşlarından yetkililer ve temsilciler de dahil olmak üzere 100'den fazla katılımcı yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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