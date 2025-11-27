Haberler

Peru'nun Eski Devlet Başkanı Vizcarra'ya 14 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Peru'nun eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, rüşvet suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edildi. 2011-2014 döneminde Moquegua valisi olarak görev yaptığı sırada bazı iş insanlarından kamu ihalelerini kayırmak için para aldığı iddia ediliyor. Vizcarra, suçsuz olduğunu savunarak karara itiraz etti.

Peru'nun eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya rüşvet suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, başkent Lima'da görülen duruşmada, ülkeyi 2018-2020'de yöneten Vizcarra'nın, 2011-2014 döneminde Moquegua valisi olarak görev yaparken bazı iş insanlarından kamu ihalelerinde onları kayırmak için para aldığı iddia edildi.

Mahkeme, Vizcarra'yı rüşvet suçundan 14 yıl hapse mahkum ederken, ayrıca 9 yıl süreyle kamu görevinde bulunmaktan menetti.

Karara tepki gösteren Vizcarra, suçsuz olduğunu savunarak, "Özel sektör iş insanları, duruşma boyunca doğrulayamadıkları ifadeler verdiler, mahkumiyet kararını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe yok." ifadesini kullandı.

Basına göre Vizcarra'nın, birçok eski devlet başkanının bulunduğu Barbadillo Cezaevi'ne gönderilebileceği değerlendiriliyor.

Vizcarra, böylece Alejandro Toledo, Ollanta Humala ve Pedro Castillo'nun ardından aynı cezaevine gönderilen dördüncü eski devlet başkanı olabilir.

Peru, istifalar, görevden almalar ve siyasi krizlerle şekillenen uzun bir siyasi istikrarsızlık döneminden geçiyor. 2018'den bu yana ülkede yedi devlet başkanı çeşitli gerekçelerle görevlerinden alındı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
