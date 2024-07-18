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Peru'nun Ankara Büyükelçiliği'nde bağımsızlık ve savaş yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

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Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Peru'nun bağımsızlığının 203. ve Ayacucho Savaşı'nın 200. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Peru'nun Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve diğer davetliler katıldı.

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Peru'nun bağımsızlığının 203. ve Ayacucho Savaşı'nın 200. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenlendi.

Elçilik konutunda yapılan resepsiyona, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye-Peru Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Derya Bakbak ile çok sayıda davetli katıldı.

Peru'nun bağımsızlığının 203. ve Ayacucho Savaşı'nın 200. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Büyükelçi de las Casas, "Ülkem için çok özel ve önemli iki günü kutladığımız bu günde, Türk makamlarının ve halkının misafirperverliği ve cömertliği için minnettarlığımı ifade ederek başlamak isterim." dedi.

Peru'nun Bağımsızlık Günü kutlamalarının, ülkesinin güzelliklerinin tanınması için mükemmel bir fırsat olduğunu belirten de las Casas, "Peru, üretken, ekonomik ve sosyal kalkınmasının temelini oluşturan doğal kaynaklar, madencilik, balıkçılık ve tarımsal zenginliklerle kutsanmış zengin bir bölgedir." ifadesini kullandı.

De las Casas, Türkiye ile Peru arasındaki bağların yeni olmadığına işaret ederek, "Evrensel tarihe damgasını vurmuş kadim ve binlerce yıllık medeniyetlerin beşiği olma gibi özel bir durumu paylaşmaktayız." diye konuştu.

Büyükelçi de las Casas, "Geride kalan 70 yıl boyunca Peru ve Türkiye'nin diplomatik ve siyasi ilişkileri, özellikle 2010'da hem Lima hem de Ankara'da diplomatik misyonlarımızın açılmasıyla birlikte, ortak çıkarlar, işbirliği ve dayanışma gibi olumlu bir gündemle beslenmiştir." dedi.

Peru'nun politik, diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel düzeylerde ilişkileri artırmayı amaçlayan kapsamlı ikili gündemi teşvik etme konusunda kararlı olduğunu belirten de las Casas, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, ülkelerimiz arasındaki Siyasi İstişareler Mekanizması'nın bir sonraki toplantısının koordinasyonunu vurgulamak önemlidir. Bu toplantı, çeşitli konuları ele almak ve ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için bir kilometre taşı olacaktır. Mevcut anlaşmalarımızın çerçevesini genişletmek için çalışıyoruz, ikili işbirliğine ilişkin alanları vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde geliştirme vizyonuyla çeşitli proje ve anlaşmaları müzakere ediyoruz."

"Yakın ilişkilerin derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz"

Büyükelçi Balkan da Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 1950 yılına kadar uzandığına işaret ederek, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını gözeten 74 yıllık dostluğu bağlamında, Türkiye ve Peru'nun sırasıyla Lima ve Ankara Büyükelçiliklerini 2010'da açtığını hatırlattı.

Aradaki uzak mesafelere rağmen, Latin Amerika ve Karayipler'le mevcut ilişkilerin son yıllarda ciddi gelişim kaydettiğini belirten Balkan, "Bu yakın ilişkilerin derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz." dedi.

Balkan, "Geçtiğimiz yıl Peru'da 3 başarılı proje gerçekleştiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla, Peru'nun sürdürülebilir kalkınma çabalarına katkıda bulunuyoruz ve TİKA'nın Peru'daki çalışmalarına devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, Peru'da faaliyette olan altyapı projelerimiz ve Peru'ya yatırım yapan savunma sanayi şirketlerimiz için iş fırsatlarının çoğalmasını arzu ediyoruz. Ülkelerinde bulunan Türk iş insanlarına gösterdikleri nazik ev sahipliği için Peru'ya minnettarız." diye konuştu.

2023'te ikili ticaret hacminin yaklaşık 521 milyon dolar olduğunun altını çizen Balkan, "Bu rakamların Türkiye ve Peru'nun ekonomik potansiyelini tam olarak yansıtmadığına inanıyoruz. Bu çerçevede, Peru ile ticari ilişkilerimizin temelini güçlendirmek adına birlikte çalışarak ülkelerimiz arasında devam eden yeni anlaşmaların müzakerelerinden verimli sonuçlar alacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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