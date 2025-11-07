Haberler

Peru Kongresi'nden Meksika Devlet Başkanı'na 'İstenmeyen Kişi' İlanı

Güncelleme:
Peru Kongresi, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u ülkenin içişlerine müdahale ettiği gerekçesiyle 'istenmeyen kişi' ilan etti. Kongrede alınan karar, 63 evet, 33 hayır ve 2 çekimser oyla kabul edildi. Peru hükümeti, Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

Peru Kongresi, ülkenin içişlerine karıştığını öne sürdüğü Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etti.

Peru Kongresinde sağ partiler tarafından sunulan önerge 63 evet, 33 hayır ve 2 çekimser oyla kabul edildi.

Kongreden yapılan açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'un göreve geldiği tarihten bu yana Peru'ya karşı "düşmanca bir tutum sergilediği" belirtilerek, Sheinbaum'un ülkede "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi, düzenlediği basın toplantısında, Sheinbaum'un Peru ulusunu açıkça küçük düşüren açıklamalarda bulunduğunu ve ülkenin iç işlerine müdahale ettiğini ifade etti.

Peru'daki muhalefet partilerinden Sosyalist Parti Milletvekili Jaime Quito, Kongrenin kararını eleştirerek, "Bu karara kesinlikle karşıyız çünkü burada bir kez daha, kardeş ülke Meksika ile ilişkileri kopararak uluslararası bir skandala imza atıyorlar. Peru'nun 1954'ten bu yana imzaladığı diplomatik sığınma anlaşmasına saygı göstermek istemiyorlar." dedi.

Öte yandan, Peru'nun geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika'nın Lima Büyükelçisi Karla Ornela'ya, ülkeyi belirlenen süre içinde terk etmesi yönündeki kararın Dışişleri Bakanlığı tarafından tebliğ edildiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Peru hükümeti, 4 Kasım'da eski Başbakan Betssy Chavez'e büyükelçilik konutunda siyasi sığınma hakkı veren Meksika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, düzenlediği basın toplantısında Meksika'yı hedef almış, "Bu dostane olmayan eylem karşısında ve söz konusu ülkenin mevcut ve önceki başkanlarının Peru'nun iç işlerine tekrarlanan müdahaleleri dikkate alınarak, Peru hükümeti bugün itibarıyla Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Peru Kongresi, 23 Mayıs 2023'te ülkenin içişlerine karıştığını öne sürdüğü eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u ülkede "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Meksika'nın, Peru'nun eski Devlet Başkanı Castillo'nun ailesine siyasi sığınma hakkı tanıması da geçmişte iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
