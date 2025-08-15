Peru Kongresi, Kolombiya Adayını İstenmeyen Kişi İlan Etti

Peru Kongresi, Amazon Nehri üzerindeki egemenlik ihtilafı bulunan Santa Rosa Adası'nda Kolombiya bayrağı diken cumhurbaşkanı adayı Daniel Quintero'yu "istenmeyen kişi" ilan etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongre Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilen önergede, Quintero'nun eylemleri "Peru'nun egemenliğine hakaret" olarak nitelendirildi.

Quintero'nun istenmeyen kişi ilan edildiği önerge kapsamında, Quintero'nun Peru topraklarına girişinin yasaklanması için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gerekli adımların atılması talimatı verildi.

Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Denegri, yaptığı açıklamada, Kolombiya hükümetine, ikili ilişkilere zarar veren bu tür eylemleri durdurma çağrısında bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, iki ülke arasında imzalanan Rio de Janeiro Protokolü'nün ihlal edildiğini ve Peru'nun Amazon bölgesinde Kolombiya'ya ait bir bölgeyi işgal ettiğini savunmuştu.

Petro, iki ülke arasında 1929'da imzalanan anlaşmanın Peru tarafından ihlal edildiğini savunmuş, "Kolombiya, Peru'nun Santa Rosa Adası üzerindeki egemenliğini tanımıyor ve bölgede dayatılan fiili otoriteleri kabul etmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ise 8 Ağustos'taki açıklamasında, Santa Rosa Adası üzerindeki ülke egemenliğinin tartışma konusu olmadığını ve bunun hiçbir şekilde müzakere edilmeyeceğini dile getirmişti.

Quintero, 12 Ağustos'ta Kolombiya'nın hak iddia ettiği Santa Rosa Adası'nda ülkesinin bayrağını göndere çekerek "Ya ölüm, ya vatan" ifadesini kullanmıştı.