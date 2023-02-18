Peru Kongresi Eski Cumhurbaşkanı Castillo Hakkındaki İddianameyi Onayladı

LİMA, 18 Şubat (Xinhua) -- Peru Kongresi Cuma günü, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo ve iki eski bakan hakkında suç örgütü kurma, nüfuz ticareti ve gizli anlaşma yapma suçlarıyla ilgili anayasal şikayet başvurusunu onayladı.

LİMA, 18 Şubat (Xinhua) -- Peru Kongresi Cuma günü, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo ve iki eski bakan hakkında suç örgütü kurma, nüfuz ticareti ve gizli anlaşma yapma suçlarıyla ilgili anayasal şikayet başvurusunu onayladı.

Dört saatten fazla süren görüşmenin ardından Kongre, 59 lehte, 23 aleyhte ve 3 çekimser oyla nihai iddianameyi onaylamaya karar verdi.

Böylece, Ekim 2022'de şikayet başvurusunda bulunan Başsavcı Patricia Benavides soruşturmayı resmileştirerek, Castillo'ya karşı cezai kovuşturma başlatabilecek.

Aynı oturumda, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Juan Silva Meza ile İskan, İnşaat ve Sanitasyon Bakanı Geiner Alvarado Lopez'in suç örgütü kurma suçlamalarıyla ilgili yargılanmalarını öngören nihai iddianame de onaylandı.

Castillo'nun avukatı Eduardo Pachas oturuma video konferans aracılığıyla katıldı ve Castillo'nun yolsuzluk ve suç örgütü suçlamalarını reddettiğini yineleyerek bizzat savunma yapmasına izin verilmesini talep etti.

7 Aralık'ta Kongre'yi feshetmeye teşebbüs ve "isyan" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Castillo hakkında önleyici hapis cezası kararı bulunuyor ve 18 aydır Lima'daki Barbadillo hapishanesinde tutuluyor.