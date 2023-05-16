Peru'dan, Meksika ve Kolombiya Devlet Başkanlarının açıklamalarına tepki

Peru hükümeti, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'yi eleştiren Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya tepki gösterdi.

Peru Dışişleri Bakanı Ana Cecilia Gervasi, televizyonda yaptığı konuşmada, Meksika ve Kolombiya'nın kendilerine yönelik açıklamalarının bölgedeki demokratik ilke ve değerlerle uyuşmadığını bildirdi.

Petro ve Lopez Obrador'a tepki gösteren Gervasi, "Yakın zamanda yaptıkları müdahaleci, sorumsuz ve ideolojik açıklamalarını bütünüyle reddediyoruz. Boluarte, uluslararası toplum tarafından tanınan meşru devlet başkanıdır." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador'un Pasifik İttifakı dönem başkanlığını Peru'ya devretmeyi reddetmesine değinen Gervasi, Meksika'nın ülkesindeki bağımsız ve tarafsız yargının kararlarını sorgulamaya hakkı olmadığını belirtti.

Gervasi, her iki devlet başkanının kendi ülkelerinde yaşadıkları iç sorunları başka yerlere çekerek gizlemeye çalıştıklarını savunarak, Lopez Obrador'u Pasifik İttifakı'nın çalışmalarını engellemekle suçladı.

Meksika'dan Peru'ya tepki

Lopez Obrador, Ulusal Saray'daki basın toplantısında, 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden azledilen eski Peru Cumhurbaşkanı Petro Castillo'yu hatırlatarak, Peru Cumhurbaşkanı Boluarte'yi "gaspçı" Castillo'nun ise bir darbe kurbanı olduğunu belirtti.

Peru'nun mevcut hükümetinin yasal ve meşru olmadığını savunan Lopez Obrador, kendilerinin yürüttüğü Pasifik İttifakı dönem başkanlığını Peru'ya devretmeyeceklerini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise Twitter hesabındaki paylaşımında, Peru mevcut yönetimini eleştirerek, "Burası Kolombiya, Peru'da yaşanılanlar burada olmaz. Burada demokrasi, adalet ve barışa doğru kararlı adımlar atılır." ifadesine yer verdi.

Diplomatik gerginlik

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınmasından bu yana Meksika-Peru diplomatik ilişkilerinde gerginlikler yaşanıyor.

Meksika, Kongrenin Castillo'yu yasa dışı ve antidemokratik şekilde görevden aldığını gerekçe göstererek, mevcut Peru hükümetini meşru kabul etmiyor.

Eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun Peru Kongresi tarafından görevinden azledilmesinin ardından özellikle Kolombiya, Meksika ve Honduras, Peru'nun mevcut yönetimini sert ifadelerle eleştirmişti.

Peru, 26 Ocak'ta Honduras'taki büyükelçisini, 24 Şubat'ta Meksika'daki büyükelçisini, 30 Mart'ta ise Kolombiya'daki büyükelçisini iç işlerine müdahale edildiğini iddia ederek süresiz geri çekmişti.

Castillo'nun görevden alınması

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla 7 Aralık 2022'de görevinden azledilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.