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Peru'daki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

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Göstericilerin yürüyüşü Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışma Protestodan detaylar Peru'nun başkenti Lima'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden göstericilerin sürdürdüğü protestolar devam ediyor.

Göstericilerin yürüyüşü

Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışma

Protestodan detaylar

Peru'nun başkenti Lima'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden göstericilerin sürdürdüğü protestolar devam ediyor. Protesto gösterileri sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandı. Çatışmalar sırasında bazı göstericiler polis müdahalesi sırasında gazdan etkilenirken, kimi göstericiler de yaralandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Lima Güncel Haberler

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