Peru'da Yolcu Otobüsü Uçuruma Düştü: 10 Ölü, 37 Yaralı

Peru'nun Puno bölgesinde bir yolcu otobüsünün 200 metre derinliğindeki bir uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

LİMA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Peru'nun güneybatısındaki Puno bölgesine bağlı Sandia vilayetinde, bir yolcu otobüsünün yaklaşık 200 metre derinliğindeki bir uçuruma yuvarlanması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.

Polis yetkilileri pazartesi günü yaptıkları açıklamada Juliaca kentinden San Pedro de Putina ilçesine doğru seyreden otobüsün pazar günü Inambari Nehri'ne düştüğünü bildirdi.

Aracın enkazında mahsur kalan 37 yolcu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Peru'da kötü yol ve araç koşulları ile ehliyetsiz ve alkollü sürücüler nedeniyle sık sık trafik kazaları yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
