Peru'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Ölü, 8 Yaralı
Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada ihmali olduğu gerekçesiyle kamyon şoförü gözaltına alındı.
Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Peru basınına göre, Pasco bölgesinden hareket eden yolcu otobüsü, Huanuco kentinde karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Kazada ihmali olduğu gerekçesiyle kamyon şoförü gözaltına alındı.