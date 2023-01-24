Peru'da yargı, protestolar nedeniyle hükümetten binalarını korumasını istedi Güncel Haberler Peru'da, Yargı Başkanı Javier Arevalo, devam eden gösteriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'den yargı yapılarını korumasını talep etti. Peru'da, Yargı Başkanı Javier Arevalo, devam eden gösteriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'den yargı yapılarını korumasını talep etti. Protestoların başlangıcından bu yana 14 yargı binasının saldırıya uğradığını belirten Arevalo, Boluarte'den isteklerini yazılı şekilde ilettiğini bildirdi. Arevalo, "Cumhurbaşkanına resmi bir yazı ile silahlı kuvvetlerin yargı binalarını korumasını talep ettim. Asayişin garantörü olan Cumhurbaşkanlığı'nın bize destek vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı. Saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını dile getiren Arevalo, kamu ve özel mülklerin tahrip edilmesini kınadı. Öte yandan hükümet karşıtı protestolarda 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 11 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti. Castillo'nun görevden alınması Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı. Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti. Castillo'nun görevden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti. Karara gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti. Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti. Castillo'nun cezası onanmıştı Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti. Seçimler Nisan 2024'te yapılacak Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti. Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Aralık Yargı Güncel Haberler

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