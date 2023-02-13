Peru'da silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti
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Güney Amerika ülkesi Peru'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 polis öldürüldü.
Güney Amerika ülkesi Peru'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 polis öldürüldü.
Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Cusco bölgesine bağlı Natividad kasabasında polis minibüsündeki emniyet ekibi pusuya düşürüldü.
Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.
Bölgede operasyon başlatıldı.
Yetkililer, devriye görevinde bulunan polislerin kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradığını bildirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da olayın soruşturulduğu belirtilerek, ölen polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderildi.
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel