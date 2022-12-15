Peru'da Şiddet Olayları Karşısında Olağanüstü Hal İlan Edildi Güncel Haberler LİMA, 15 Aralık (Xinhua) -- Peru'nun başkenti Lima'da nöbet tutan polisler görülüyor, 14 Aralık 2022. Peru Savunma Bakanı Alberto Otarola Çarşamba günü, Peru'nun çeşitli bölgelerinde bazen şiddetin karıştığı protestoları bastırmak için ülke genelinde 30 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. LİMA, 15 Aralık (Xinhua) -- Peru'nun başkenti Lima'da nöbet tutan polisler görülüyor, 14 Aralık 2022. Peru Savunma Bakanı Alberto Otarola Çarşamba günü, Peru'nun çeşitli bölgelerinde bazen şiddetin karıştığı protestoları bastırmak için ülke genelinde 30 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. (Fotoğraf: Mariana Bazo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Lima Güncel Haberler

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