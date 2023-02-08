Peru'da sel ve toprak kaymalarında 40 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Peru'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 40 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Peru'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 40 kişi hayatını kaybetti.

Peru basınında çıkan habere göre, Arequipa, Secocha ve Camana eyaletlerinde, şiddetli yağışlar sonucunda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COER), felakette 40 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise kaybolduğunu bildirdi.

Toprak kaymalarında 5 bin 495 ev, 538 kilometre yol ve 34 köprünün ise zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Binlerce kişinin evsiz kaldığı sellerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zararın en çok görüldüğü Arequipa bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Yetkililer, yıkımdan etkilenen kişilere yardım ulaştırılması için çalışma yapıldığını duyurdu.