Peru'da Protestolar Sürüyor
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LİMA, 21 Ocak (Xinhua) -- Peru'nun başkenti Lima'da, polis memurlarıyla karşı karşıya gelen göstericiler, 20 Ocak 2023. Dina Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin feshedilmesini ve erken seçim yapılmasını isteyen binlerce gösterici, 19 Ocak'tan bu yana Lima'da biraraya gelerek protestolar düzenledi.
LİMA, 21 Ocak (Xinhua) -- Peru'nun başkenti Lima'da, polis memurlarıyla karşı karşıya gelen göstericiler, 20 Ocak 2023. Dina Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin feshedilmesini ve erken seçim yapılmasını isteyen binlerce gösterici, 19 Ocak'tan bu yana Lima'da biraraya gelerek protestolar düzenledi. (Fotoğraf: Mariana Bazo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel