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Peru'da Polis Helikopteri Dağlık Alana Acil İniş Yaptı

Peru'da Polis Helikopteri Dağlık Alana Acil İniş Yaptı
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Peru'nun Amazonas bölgesinde 11 polisi taşıyan bir helikopter, kaçak madenciliğe karşı düzenlenen operasyon sırasında dağlık alana acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yaralanan olmadığı belirtildi.

- Peru'da polis helikopteri dağlık alana acil iniş yaptı

LİMA - Güney Amerika ülkesi Peru'da 11 polisi taşıyan helikopter, dağlık alana acil iniş gerçekleştirdi.

Peru'nun Amazonas bölgesine bağlı Condorcanqui'de 11 polisin bulunduğu helikopter, kaçak madenciliğe karşı düzenlenen operasyon sırasında dağlık alana acil iniş yaptı. Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, yaralanan olmadığı, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Helikopterin acil iniş nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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