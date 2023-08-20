Peru'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü

LİMA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Peru'nun güneybatısındaki Huancavelica bölgesinde bir otobüsün 150 metre derinliğindeki bir uçuruma düşmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

LİMA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Peru'nun güneybatısındaki Huancavelica bölgesinde bir otobüsün 150 metre derinliğindeki bir uçuruma düşmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Karayolu İnsan, Kargo ve Mal Taşımacılığı Denetim Ofisi'nin basın açıklamasına göre kaza Cumartesi günü yerel saatle yaklaşık 02.30'da Los Libertadores yolu üzerinde meydana geldi. Otobüs, Lima'ya gitmek üzere Ayacucho bölgesindeki Vilcashuaman kentinden yola çıkmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Expreso Internacional Pampas S.A.C. firmasına ait aracın tamamen kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Yaralılar kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.