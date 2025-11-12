Peru'da Otobüs Kazasında 37 Kişi Hayatını Kaybetti
Peru'nun güneyinde bir yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışmasının ardından 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Peru'nun güneyinde yolcu otobüsünün bir kamyonetle çarpışması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Peru basınındaki haberlere göre, Chala kentinden Arequipa şehrine giden otobüs, Ocona bölgesindeki otoyolda bir kamyonetle çarpışmasının ardından 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, 37 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel