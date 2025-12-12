Peru'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 7 Ölü, 35 Yaralı

LİMA, 12 Aralık (Xinhua) -- Peru'nun güneyindeki Cusco bölgesinde bir eyaletler arası otobüsün devrilmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 35 kişi yaralandı.

Peru'nun resmi Andina Haber Ajansı, kazanın perşembe günü saat 02.00 civarında Espinar bölgesinin Ocoruro ilçesindeki Alto Marquiri kasabası yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Karayolu polisinin kazaya ilişkin ön raporuna göre Arequipa'dan Cusco'nun Sicuani kasabasına doğru seyreden otobüs, sürücünün virajda kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

Espinar Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan en az 5'inin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaza, Arequipa ile Cusco arasındaki ulaşımın her iki yönde de aksamasına ve bölgede sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğuna yol açtı.