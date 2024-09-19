Üye Girişi
Haberler

Peru'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru'da, orman yangınlarının neden olduğu 16 ölüm sonrası Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan edildi. Devlet Başkanı Boluarte, yangınların çoğunun tarım alanları için otlakların yakılmasından kaynaklandığını belirtti.

- Peru'da orman yangını: 3 bölgede acil durum ilan edildi

LİMA - Peru'da 16 kişinin ölümüne yol açan orman yangınları nedeniyle Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan edildi.

Peru, temmuz ayından bu yana orman yangılarıyla mücadele ediyor. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, 16 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı orman yangınları nedeniyle Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan etti. Yaptığı açıklamada Peru'da 238 yangın kaydedildiğini ve bunların yaklaşık yüzde 80'inin kontrol altına alındığını belirten Boluarte, yangınlara yol açması nedeniyle çiftçilere otlakları yakmamaları çağrısında bulunarak, yangınların bir diğer sebebinin ise iklim değişikliği olduğunu ifade etti.

Peru Çevre Bakanlığının verilerine göre ülkede Ağustos ve Kasım ayları arasında orman yangınları yaşanıyor. Yangınların büyük bir kısmının tarım alanlarını genişletmek için kuru otlakların yakılması nedeniyle çıktığı belirtiliyor.

B Brezilya Uzay Araştırma Ajansı tarafından yayınlanan uydu verilerine göre bu yıl Güney Amerika genelinde şimdiye kadar 346 bin 112 noktada yangın kaydedildi, bu 2007'den bu yana görülen en yüksek sayı oldu.

Peru'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangınları Güncel Sağlık Çevre Dünya Tarım

8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 AK Parti'nin yerel seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi

AK Parti'nin seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ilin valisi merkeze çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });