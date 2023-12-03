Peru'da maden saldırısında 9 kişi öldü

LİMA, 3 Aralık (Xinhua) -- Peru İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki La Libertad Departmanı'nda bulunan Poderosa madenine Cumartesi günü silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Bakanlık saldırıda en az 9 kişinin öldüğünü, 15 kişinin ise yaralandığını doğruladı.

Olay yerel saatle 01.00 sularında meydana geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre silahlı bir grup, madenin tesislerine baskın düzenleyerek güvenlik görevlilerine saldırdı ve 4 kişiyi rehin aldı. Açıklamada saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise de yaralandığı belirtildi.