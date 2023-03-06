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Peru'da hükümet karşıtı protestolarda 26 kişi yaralandı

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Peru'da hükümet karşıtı protestolarda 26 kişi yaralandı

Peru'da hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 10'u asker 26 kişi yaralandı.

Peru'da hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 10'u asker 26 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Puno bölgesinde yollarda barikat kuran ve lastik yakan eylemciler güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çıkan olaylarda 10 asker ile 16 gösterici yaralandı. Çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Polis kendisine molotofkokteyli ve taş atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi.

Başkent Lima'da da sendika temsilcileri, öğrenciler ve yerliler polisle gerginlik yaşadı.

Peru'nun güneydoğusundaki Juli şehrinde de polisle çatışan protestocuların bir karakolu ateşe verdiği bildirildi.

Peru basınına göre, 11 Aralık 2022'den bu yana gösterilerde ölü sayısı 64'ü geçti ve yaralı sayısı da 1800'ü aştı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçimlerin derhal düzenlenmesini talep ediyor.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

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