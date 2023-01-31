Peru'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifası talebiyle 11 Aralık'tan beri sokaklara dökülen binlerce kişinin hükümet karşıtı protestoları sürüyor.

Peru Genel İşçi Konfederasyonu (CGTP) ve Ulusal Halk Meclisinin (ANP) çağrısıyla başkent Lima'da bir araya gelen binlerce kişi erken seçimlerin bir an önce ilan edilmesini, Kongrenin feshedilmesini ve Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifasını istedi.

Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Lima'nın merkezindeki 2 Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösterilerin yoğunlukta olduğu kentlerden Apurimac, La Libertad, Puno, Junin, Arequipa ve Ayacucho'da Boluarte hükümetini protesto eden yüzlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını talep etti.

Öte yandan Başsavcılığın, eylemlerde ölen kişiler nedeniyle Boluarte hükümetinden bazı yetkililere soruşturma açtığı bildirildi.

Peru basınına göre, 11 Aralık 2022'den bu yana gösterilerde 64 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 1700'ü aştı.

Erken seçim isteği kabul edilmedi

Boluarte'nin erken seçim çağrısı, 28 Ocak'ta Ulusal Kongrede yapılan oylamada kabul görmemişti.

Hükümetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kongrenin ret kararından üzüntü duyulduğu ifade edilmişti.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.