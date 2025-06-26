Peru'da Huascaran Dağı'na Tırmanan Japon Dağcı Hayatını Kaybetti

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Güney Amerika'nın en yüksek zirvesi Huascaran Dağı'na tırmanan Japon dağcı Chiaki Inada, zorlu hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti. Deneyimli dağcılar Inada ve Saki Terada, zirveye ulaşmalarına 200 metre kala yardım çağrısında bulundu.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun en yüksek zirvesi Huascaran Dağı'na tırmanmaya çalışan Japon dağcının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kyodo News'in haberinde, Japon dağcılar 40 yaşındaki Chiaki Inada ve 35 yaşındaki Saki Terada'nın haziran başında Peru'ya gittikleri belirtildi.

Deneyimli dağcı oldukları aktarılan Inada ve Terada'nın, 24 Haziran'da 6 bin 768 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmalarına yaklaşık 200 metre kala yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Zorlu hava koşulları ve karla kaplı arazi nedeniyle güçlükle sürdürülen kurtarma çalışmaları sonucunda sağ halde bulunan Terada, kurtarma ekipleri tarafından dağdan indirildi.

Yardım çağrısı yapıldığında hipotermi nedeniyle hareket edemez durumda olduğu düşünülen Inada'nın ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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