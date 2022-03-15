Peru'da heyelan nedeniyle yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Peru'da heyelan nedeniyle yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Peru'da heyelan nedeniyle yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı

Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Peru basınında çıkan habere göre, Retaz eyaletine bağlı Retamas kasabasında, bir dağın yamacından kayan tonlarca toprak evlerin üzerine düştü.

Yetkililer, yaklaşık 80 evin toprak altında kaldığını, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Şimdiye kadar 4 kişinin kurtarıldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölge Valisi Manuel Llempen, RPP radyosuna yaptığı açıklamada, tepeden kayan toprağın 60 ila 80 evi yuttuğunu belirterek, bu evlerde kaç kişinin olduğunu bilmediklerini söyledi.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo da Twitter'daki paylaşımında, heyelandan etkilenen ailelere destek olacaklarını kaydederek, Savunma Bakanı'nın bölgeye gitmesi için talimat verdiğini ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kayan toprağın evlerin üzerine düştüğü görülüyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Güney Amerika, Peru, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title