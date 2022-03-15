Peru'da heyelan nedeniyle yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı

Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Peru basınında çıkan habere göre, Retaz eyaletine bağlı Retamas kasabasında, bir dağın yamacından kayan tonlarca toprak evlerin üzerine düştü.

Yetkililer, yaklaşık 80 evin toprak altında kaldığını, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Şimdiye kadar 4 kişinin kurtarıldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölge Valisi Manuel Llempen, RPP radyosuna yaptığı açıklamada, tepeden kayan toprağın 60 ila 80 evi yuttuğunu belirterek, bu evlerde kaç kişinin olduğunu bilmediklerini söyledi.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo da Twitter'daki paylaşımında, heyelandan etkilenen ailelere destek olacaklarını kaydederek, Savunma Bakanı'nın bölgeye gitmesi için talimat verdiğini ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kayan toprağın evlerin üzerine düştüğü görülüyor.