Peru'da Dev Dalgalar 1 Kişinin Ölümüne, 85 Limanın Kapanmasına Yol Açtı

LİMA, 12 Ocak (Xinhua) -- Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci) Çarşamba günü, Peru kıyılarında alışılmadık büyüklükte dalgaların en az bir kişinin ölümüne neden olduğunu, dalgalar yüzünden 85 limanın kapatıldığını söyledi.

LİMA, 12 Ocak (Xinhua) -- Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci) Çarşamba günü, Peru kıyılarında alışılmadık büyüklükte dalgaların en az bir kişinin ölümüne neden olduğunu, dalgalar yüzünden 85 limanın kapatıldığını söyledi.

Indeci, Peru'nun kıyı şeridini vuran dalgaların "hafif ila güçlü yoğunluk" arasında değiştiğini ve koruyucu önlem olarak ülkenin tüm kıyılarında yer alan limanların 16 Ocak tarihine kadar kapalı kalacağını belirterek "liman ve balık avlama faaliyetlerinin" durdurularak deniz araçlarının limana dönmesi tavsiyesinde bulundu.

Yerel basında Çarşamba günü çıkan haberlere göre, 70 yaşındaki Santos Carrasco Clavijo, Salı günü Peru'nun kuzeybatısındaki Piura bölgesinde balık avlarken dalgalar yüzünden denize düşerek boğuldu.

Yüksek dalgalar nedeniyle alabora olan küçük teknede Clavijo ile birlikte olan oğlu babasını kıyıya çıkarmayı başardı, ancak babasını hayata döndürme çabaları sonuçsuz kaldı ve Clavijo, Peru'daki bu olağandışı dalgaların ilk kurbanı oldu.

Piura'daki balıkçılar tahrip olmuş tekneler ve hasarlı rıhtımlar da dahil olmak üzere "kişisel ve maddi hasar" bildirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, özellikle Peru'nun kuzey bölgeleri ile başkent Lima arasında kalan sahil şeridinde olmak üzere iki metre yüksekliğindeki dalgaların kıyıyı dövdüğü ve bunun karşısında bölge sakinlerinin korkuya kapıldıkları görülüyor.