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Peru'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi

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Peru'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi

Peru'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan insani yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

Peru'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan insani yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Lima Büyükelçiliği tarafından afetzedeler için paketlenen koliler, Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağıyla afet bölgesine yollandı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Türkiye ile Peru arasındaki 12 bin kilometreyi aşan coğrafi uzaklığa rağmen, Türk milletinin acısını derinden paylaşan Peru'daki Türkiye dostlarının kampanyaya büyük ilgi gösterildiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile Peru halkının katkılarıyla toplanan 9,5 tonluk yardım malzemesinin içinde ısıtıcı, uyku tulumu, kışlık kıyafet ve 3 bin 958 adet battaniyenin yer aldığı kaydedildi.

Peru ile Türkiye arasında doğrudan uçuşların bulunmaması nedeniyle, malzemelerin Peru'dan LAS şirketinin kargo uçağıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota üzerinden THY'nin tarifeli seferiyle Türkiye'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilik, toplanan yardımların Türkiye'ye gönderilmesinde kolaylaştırıcı rol üstlenen Peru makamlarına ve Jorge Chavez Uluslararası Havalimanını işleten Lima Airport Partners (LAP) firmasında çalışan Türk vatandaşlarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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