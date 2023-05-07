Peru'da Altın Madeninde Çıkan Yangında Onlarca Madenci Hayatını Kaybetti

LİMA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Peru'nun güneyindeki bir altın madeninde Cumartesi günü çıkan yangında onlarca madenci hayatını kaybetti.

Yerel hükümetin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya yer veren medyaya göre, Arequipa bölgesinde küçük ölçekli bir firma tarafından işletilen madende 27 kadar madencinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Madene telefonla ulaşmak mümkün olmadığı için ölü sayısının teyit edilmediği ifade edilirken, yangına bir kısa devrenin yol açmış olabileceği kaydedildi.

Yaralıların tedavisi ve kurtarılması için sağlık personeli ve ambulanslar seferber edildi.

Öte yandan yerel medya tarafından Facebook'ta yayımlanan bir videoda, maden sahasından kara dumanlar yükseldiği görüldü.

Yangının kontrol altına alındığı ya da söndürüldüğüne ilişkin bir bilgi bulunmuyor.