Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13.1 kilometre güneydoğusunda deprem meydana geldi. Yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından hasar bildirilmezken, yaralan olmadığı belirtildi. Bolivya, Brezilya ve Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Peru, Güncel, Haberler

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